Italiano: “Heggem ha un fastidio all’anca, speriamo di recuperarlo per giovedì. Miranda sta bene”

23/02/2026 | 23:56:35

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Udinese: “Quando si perde siamo i primi a stare male e a non dormire per cercare le soluzioni. Era un abbraccio liberatorio perché dopo mesi abbiamo espugnato il nostro stadio. Era il nostro obiettivo di oggi e sono contento. Sono felice anche per il gol di Bernardeschi perché non era facile prendere in mano quel pallone pesante. Heggem ha un fastidio all’anca e non riesce ad essere al 100%. Speriamo di recuperarlo per giovedì. Miranda mi ha detto che è a posto”.:

Foto: Instagram Bologna