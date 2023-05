Italiano: “Hanno vinto il primo tempo, andremo a Basilea per ribaltarla”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così commentato la sconfitta per 2-1 contro il Basilea: “Loro difenderanno questo vantaggio, non sarà facile. Abbiamo possibilità di ribaltare. Loro non mollano mai, se non gli fai 2/3 gol esce dalle partite. Hanno vinto il primo tempo, ma cercheremo di andare lì per ribaltare tutto”.

Poi ha proseguito: “Dobbiamo scardinare la loro difesa bassissima che difende bene, cercando qualche guizzo in più. Avevamo creato i presupposti per segnare, anche da palla inattiva, ma in Europa non si deve mai mollare”.

Infine: “Abbiamo avuto l’attenzione dietro, poi con una girata hanno puntato la nostra linea e hanno segnato. Per me abbiamo fatto una buonissima gara, loro sono stati bravi a sfruttare due nostre mancanze. Andiamo lì per metterli in difficoltà, senza dover subire queste ripartenze, ma possiamo fare bene lì”.

