Italiano: “Grande prestazione, vincendo non avremmo rubato nulla”

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano, ha così commentato il pareggio per 1-1 contro il Monza: “Per me non è una questione di venti minuti ma che gli altri sono una squadra che appena abbassi il ritmo trova giocate preparate, perché si conoscono. Sono stati bravi a castigarci. Dopo questa inattività, senza partite vere, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e nel secondo quello che dovevamo. Nella ripresa un pizzico di qualità meno, ma è una grande prestazione. Avessimo vinto non avremmo rubato nulla, seppure Petagna ci abbia graziati. Peccato, ma si riparte col piede giusto”.

Poi ha proseguito parlando della prestazione di Alessandro Bianco:”La difficoltà per chi è così giovane è gestire le forze nei minuti, è partito alla grande ma quando è calato fisicamente ha perso qualche pallone. Era giusto sostituirlo ma per me ha fatto bene, non era facile. Mi ha convinto in questo periodo di amichevoli, ha dinamismo e conduzione, oggi è stato un aspetto positivo”. E sulle esclusioni di Milenkovic e Bonaventura: “Abbiamo partite una dietro l’altra, c’è chi nel percorso ha avuto acciacchi o saltato allenamenti, visto che abbiamo un tour de force incredibile ho preso questa scelta”.

Infine, sul cambio tra Jovic e Cabral: “Due minuti prima Cabral è partito da metà campo, tra quattro avversari. Se è più sveglio e lucido, è da 10 in pagella. Stava ancora bene, fossero arrivati palloni in area poteva dire ancora la sua. Era un po’ cotto, sfinito, speravo in un guizzo di Jovic. In questo momento vedo tutti bene, fare la formazione oggi è stato davvero difficile e questo mi fa ben sperare, visto che tra tre giorni rigiochiamo“.

Foto: Instagram Fiorentina