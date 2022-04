Italiano: “Gli obiettivi erano altri, l’Europa sarebbe la ciliegina sulla torta”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo il clamoroso 0-4 subito contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “In casa andavamo forte fino a questa partita, può capitare d’incepparsi ma è una sconfitta pensate. Non siamo partiti bene, ho cercato di schierare chi deve essere rimesso in campo: avevamo bisogno di Bonaventura, Odriozola, Torreira, per metterli in condizione. Non ci siamo riusciti anche se potevamo fare gol in tante occasioni. Giornata storta, non siamo stati la solita Fiorentina che si vede in casa, ora serve ripartire”.

Come? “Archiviando e pensando alle prossime quattro partite, sono punti importanti. Oggi era un recupero, dobbiamo allungare da qualcuna dietro, oggi non ci siamo riusciti. Può essere la ciliegina sul nostro campionato ma nelle ultime due non siamo stati brillanti, la solita Fiorentina e stiamo perdendo. Quando perdi così non gira tutto il collettivo anche se abbiamo avuto un’infinità di occasioni… Siamo stati ingenui sui due gol presi, ma è vero che lì davanti devi essere concreto e se non lo sei perdi le partite”.

Sull’Europa: “Gli obiettivi erano altri: ricreare entusiasmo, non far soffrire la piazza, non mettere in difficoltà un campionato che poteva diventare come l’abbiamo fatto diventare. Ci teniamo a mantenere questa classifica e vogliamo mantenerla. E’ un campionato fantastico della Fiorentina, dovesse concludersi con l’Europa sarebbe straordinario. Perdere in casa può starci, così no, ma vediamo dove possiamo arrivare. In queste quattro partite possiamo giocarcela”.

Foto: Twitter Fiorentina