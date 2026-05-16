Italiano: “Giocherà Skorupski, glielo avevo promessso. Rowe può diventare un campione se capisse che l’allenamento è come la partita”

16/05/2026 | 14:37:42

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa: “Ho parlato con Skorupski in settimana e se starà bene giocherà lui perché glielo avevo promesso. Può diventare un campione se solo capisse che l’allenamento ha la stessa intensità della partita. Non che non si stia allenando bene, ma deve fare questo step di crescita dal punto di vista dell’intensità per migliorare ancora”.

foto x bologna