Italiano: “Giampaolo? Appassionato di strategia come me”

A parlare prima dell’inizio del match tra Lecce e Bologna è stato il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a Sky Sport: “Casale ci sta con Beukema. Abbiamo tanti minuti nelle gambe e abbiamo fatto uno sforzo importante a Bergamo. L’ho visto bene nelle ultime prestazioni, spero ci possa dare tanto.Qui sono contento sia dell’ambiente che della società che mi fa lavorare in maniera serena. Siamo stati bravi ad andare in semifinale di Coppa Italia, stiamo venendo fuori dopo un inizio non bello. A cena con Giampaolo? Staremmo lì per ore, lo conosco e anche lui è un appassionato di strategia. Sarebbe davvero una bellissima cena”.

FOTO: Instagram Bologna