Italiano: “Gasperini? È stato un esempio per tutti, da parte mia c’è una stima incredibile”

11/03/2026 | 15:29:20

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Castro centravanti? Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Thijs sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino ad ora. La scelta sarà condizionata anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo. Cosa temo di più della Roma? Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato un attaccante che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto. Gasperini? È stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c’è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare”.

Foto: Instagram Bologna