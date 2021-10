Italiano: “Gara dominata. Giusta reazione alla sconfitta di Roma”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il tris allo Spezia all’Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “Abbiamo reagito alla sconfitta di mercoledì a Roma, ci tenevamo a ripartire e abbiamo fatto una grande gara dove abbiamo meritato. I ragazzi sono stati bravi con l’approccio giusto, è stata una vittoria meritata e sono contento che siamo stati decisivi nella rifinitura oltre che dei tre gol di Vlahovic. Abbiamo avuto tante opportunità di far male in altre partite sbagliando le ultime scelte, sono contento di quanto visto oggi. I due assist sono arrivati dai subentrati, Dusan che torna a far gol, la partita è stata gestita bene e sono contento. Questa è la reazione che deve avere una squadra reduce da una sconfitta, dobbiamo ancora cercare di migliorare”.

Foto: Twitter Fiorentina