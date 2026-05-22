Italiano: “Futuro? Parlerò con la società. Helland? Ha tanti aspetti su cui migliorare ma sono contento”

22/05/2026 | 15:20:30

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“L’essere usciti dall’Europa League con l’Aston Villa che ha poi vinto la competizione? Mi ricordo che avevo detto che quella non poteva essere una partita che dava un giudizio definitivo alla nostra stagione perché eravamo tutti consapevoli di affrontare la peggiore del torneo e che poteva vincerlo. Alla fine lo ha fatto. Siamo stati sfortunati ad averla sia nel girone sia ai quarti. Confermo quello che avevo detto. Battere una squadra come la Roma agli ottavi è stato qualcosa di complicato e quella partita è stata bellissima, rimarrà nella storia. La gara di domani? Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive. Domani proveremo a chiudere bene facendo una bella partita contro la squadra non solo campione d’Italia ma capace di fare il double. Futuro? Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Helland? È giovane, ha tanti aspetti su cui migliorare ma sono contento. È arrivato con voglia ed entusiasmo sin dal primo giorno e si è fatto trovare pronto nelle gare in cui ha giocato”.

Foto: X Bologna