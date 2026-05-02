Italiano: “Futuro? Dopo l’incontro con la società saprete tutto. Ma ora è giusto pensare al campo”

02/05/2026 | 15:18:27

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari.

Queste le sue dichiarazioni: “Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c’è grande concentrazione sulla gara di domani per riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa. Comunque non c’è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno raggiunti e sulle prospettive future. Non ci sono segreti, dopo l’incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto. Anche nelle altre società sto vedendo che ci sono del appuntamenti fissati tra società e allenatori”.

Quanto l’hanno ferita i fischi del Dall’Ara? “L’analisi della stagione si può anticipare, ma mancano ancora 4 partite. Sicuramente quest’anno ci è mancato il fatto di non aver stupito, ma non lo si può fare ogni anno. Abbiamo regalato grandi soddisfazioni e voglio pensare che i fischi casalinghi siano solo per questo periodo negativo. Noi siamo professionisti e ci piace essere acclamati, ma la gente deve sapere che si percepiscono anche i fischi e le parole che vengono dette dagli spalti.

Domani vogliamo cercare di ribaltare ciò che è successo alla fine della partita di domenica”. Ha un messaggio per i tifosi? “Nonostante gli ultimi risultati, i tifosi hanno ancora una volta hanno dimostrato un qualcosa di anomalo che da quando alleno non mi era mai successo: la risposta dei tifosi che domani saranno presenti allo stadio. Io posso dire che domani ci sarà il massimo impegno, non ho nulla da dire se non che lavoriamo da sempre per dare felicità e soddisfazione ai miei tifosi. Sentirli fischiare mi fa male ma fa parte del gioco”.

Foto: X Bologna