Italiano: “Firenze merita un trofeo, vogliamo dedicarlo a Barone. Futuro? Ne parleremo dopo la finale”

Quanto la preoccupa la sfida con l’Olympiacos? “La preoccupazione c’è, nelle finali un dettaglio ti può far vincere o perdere e se ci sono arrivati è perché hanno qualità e un grandissimo carattere. Hanno battuto l’Aston Villa, sarà una partita tosta e complicata, ma la prepareremo dopo Cagliari: ancora ci servono punti in campionati. Da lì poi testa bassa per non prestare il fianco a una squadra che, se sbagli, ti fa male”.