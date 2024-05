Italiano-Fiorentina, scenari già scritti. Aquilani sempre più in pole

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione. A noi non risulta che possano esserci sorprese oppure un dietrofront dell’allenatore ora assolutamente concentrato sull’epilogo della stagione con una finale di Conference da vincere. Italiano è stato a lungo un papabile per il Napoli, ora siamo in una comprensibile fase di stand-by, il Bologna ha sondato ma dobbiamo aspettare. Per la sua eredità confermiamo quanto abbiamo anticipato il 28 aprile, Alberto Aquilani – in uscita da Pisa – resta saldamente in pole rispetto agli altri candidati. A quei tempi, ma anche nei giorni precedenti e successivi, c’era chi metteva tre nomi sullo stesso piano, considerando Gilardino (già allora in trattativa rinnovo con il Genoa) e addirittura Palladino sulla medesima barca. Invece no, Aquilani era già in pole: si tratta solo di aspettare gli aspetti formali, c’è tempo.

Foto: Instagram Pisa