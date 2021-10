Italiano: “Felicissimo per Saponara. Rigori? Li batte chi se la sente, ma non voglio ci siano battibecchi”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria interna contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Cercavamo da tempo una partita del genere, sinceramente in casa abbiamo sempre fatto vedere ottime cose uscendo bene dal campo ma non ottenendo quanto meritato. Tutti hanno dato il massimo, grande prestazione generale e finalmente siamo riusciti a fare più di un gol. E’ arrivata finalmente una prestazione del genere”.

Su Saponara

“Sono felicissimo per la sua prestazione, è un ragazzo che quest’anno si può ritagliare uno spazio importante. Si allena bene, non fa mai una polemica ed ha sposato in pieno le idee dell’allenatore. Sono felice che alla prima da titolare si è espresso in questo modo, prestazione superlativa. Quando gli attaccanti si muovono in questo modo è un merito della squadra. Tutti e tre davanti hanno dato quello che cercavamo”.

Sui calci di rigore

“Nella rifinitura vengono in tre-quattro, chi se la sente batte. Non voglio poi che sulla palla ci siano battibecchi, oggi Biraghi ha preso il pallone convinto ed ha fatto gol. Abbiamo tre-quattro tiratori e quando si decide in serenità va bene così”.

Su Vlahovic

“Sto chiedendo ai ragazzi di avere sempre quel furore, quella voglia di determinare. Dusan sa che nelle ultime partite non si era espresso ai massimi livelli, ed è giusto che dopo due sconfitte ci sia un reazione. Lui batte le punizioni ed è uno dei battitori, basta che arrivano concentrati e convinti di far gol”.

