Italiano: “Ecco cosa mi ha detto Commisso dopo la qualificazione in Conference League”

Dopo esser intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina: “Cosa mi ha detto Commisso? È contentissimo e gasatissimo. Ieri c’è stato un grande abbraccio collettivo con la squadra e lo staff perché abbiamo ottenuto un traguardo fantastico. Più importante vincere la Conference o arrivare quinti? Tutto è importante, queste sono competizioni che vanno giocate al massimo e onorate. Sia il campionato che la Conference saranno attenzionate bene: vogliamo far bene in entrambe le competizioni, gestendo le energie che inevitabilmente saranno tolte”.

Infine, un pensiero rivolto ai tifosi: “Credo alla spinta nel pubblico, di avere il dodicesimo uomo che ti accompagna. Penso che Firenze, con il calore e l’affetto verso la squadra, possa essere un valore aggiunto. Lo scorso anno abbiamo fatto il secondo miglior rendimento in casa e questo vuol dire tanto. Ma aspetto sempre spinta e partecipazione, che ci aiuti. Poi a fine partita ti tirano le somme”.

Foto: Twitter Fiorentina