Italiano: “E’ stata una partita pazza. Dopo la sconfitta di Torino ho ritrovato la mia squadra”

Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Napoli: “La soddisfazione più grande è aver ritrovato lo spirito immediatamente che sembrava perso a Torino. Sono contento per la reazione dei ragazzi, soprattutto nel primo tempo dove è stata partita “vera” perché poi è successo di tutto. Una partita pazza: espulsioni, situazioni anomale. Però nel primo tempo, in parità numerica, abbiamo fatto vedere grandi cose. Poi in due minuti di follia, come spesso ci capita quest’anno: gol subito su palla nostra, espulsione. E’ stata però una bella partita per chi l’ha vista, tanti gol. Siamo contenti di aver superato il turno e io lo sono perché ho ritrovato la mia squadra. Non era possibile venir fuori con quella prestazione da Torino e non reagire ed oggi siam stati bravi”.

FOTO: Twitter Fiorentina