Italiano: “Dragowski domani gioca titolare e Piatek sarà convocato. Ikoné? Ci vuole tempo per buttarlo nella mischia”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli: “Il Napoli è un a squadra che gioca bene, con qualità e con giocatori forti anche nell’uno contro uno. È una squadra che aveva vinto 8/9 partite di fila e che è una delle più forti del campionato. Ha continuità di rendimento e di prestazioni. Io personalmente temo tutto del Napoli e sono concentrato fin da adesso e so che non facciamo le cose per bene andiamo in difficoltà”. Su Dragowski e Piatek: “Dragowski si è fatto male con il Napoli e rientrerà domani contro il Napoli. Sarà lui il titolare domani. Ha recuperato, non ha più problemi”. Su Ikoné: “Ne parlavo oggi con il giocatore: quando arriva un calciatore a gennaio, uno che ha vinto lo scudetto e ha giocato in Champions, sicuramente ha delle certezze sue. Per questo dico che ci vuole tempo prima di buttarlo nella mischia. E’ abituato a buttarsi in mezzo al campo e non mi dispiace, ma deve trovare i tempi giusti”.

FOTO: twitter fiorentina