Italiano: “Dovremo forzare la gara e cercare di fare subito gol. Cabral è al top”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilia della gara di ritorno contro il Basilea: “Arriviamo consapevoli del risultato dell’andata: dobbiamo cercare di forzare la gara, cercare subito di fare gol per pareggiare il conto. Allo stesso tempo dobbiamo avere pazienza e dare peso al valore dell’avversario che è molto abile nel suo gioco. Sarà una gara sulla falsa riga dell’andata. Noi dobbiamo cercare di forzare qualcosa ed essere qualititativi al massimo negli ultimi metri. Dobbiamo cercare di vincerla”.

Poi il tecnico viola ha così proseguito: “La stagione è esaltante e positiva possiamo anche aggiungere una bella ciliegina. I ragazzi hanno dimostrato di essere ancora dentro con la testa e col fisico. Non vogliamo mollare, domani servirà la prestazione. Contro l’Udinese volevamo vincere per avere questo tipo di approccio. Arriviamo grazie a questa vittoria consapevoli e consci delle nostre qualità”.

Infine, sulle condizioni di Arthur Cabral: “Sta bene, ha recuperato, sembra che sia al top della condizione. Averlo al 100% per noi è importante. Sono convinto che domani vorrà mostrare il loro valore. Averlo al 100% è un’arma in più per noi”.

