Italiano: “Dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Jovic? Nervoso per non aver fatto gol”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo attaccato nel primo e ci abbiamo provato nel secondo. Abbiamo cambiato molti uomini, sono contento e mi dispiace per la seconda volta in superiorità numerica non siamo riusciti a far gol”.

Cosa è mancato oggi?

“Nel primo tempo siamo arrivati tre-quattro volte davanti al portiere, dobbiamo essere più lucidi e meno frenetici perché avevamo tutto lo spazio che volevamo. La prestazione è stata ottima, avevamo nove giocatori diversi rispetto all’ultima partita e hanno dimostrato di poter fare una grande prestazione”.

Non le piace la parola turnover?

“Alleno giocatori di livello, chi è fenomenale ha la possibilità di essere riproposto e poi tutti hanno la possibilità di mettersi in mostra. Oggi ha giocato Ikoné, può diventare un giocatore velenoso e deve solo sbloccarsi. Tutti dentro e tutti che hanno fatto una prestazione ottima”.

Il gesto finale di Jovic?

“E’ un ragazzo fantastico, si è arrabbiato perché non è riuscito a far gol. Ha grande qualità, oggi era nella morsa di qualche difensore sveglio e non gli ha dato la possibilità di mettersi in luce”.

