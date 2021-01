Italiano: “Dopo la sconfitta il Napoli sarà ancor più agguerrito. Orgoglioso di essere ai quarti”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro il Napoli valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, ha presentato così la sfida: “I ragazzi di Gattuso hanno intenzione riscattarsi dopo il k.o. di Verona, quindi sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a sconfiggere. Nonostante ciò il Napoli resta una delle squadre italiane più forti”.

L’allenatore spezzino si è poi soffermato anche sul mercato: “Abbiamo una rosa molto ampia e quando si lavora con così tanti uomini, il rischio è anche quello di non poter avere l’intensità che si vorrebbe nel corso degli allenamenti; qualcuno arriverà e altri partiranno, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi e convinti nell’ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione”.

Foto: spezia twitter