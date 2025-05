Italiano dopo il rinnovo: “Felice di continuare il percorso. Abbiamo tanti traguardi stimolanti da raggiungere”

29/05/2025 | 13:28:54

Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027. Il tecnico, a margine del comunicato, ha così parlato. “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!”.

La prima stagione di Vincenzo Italiano al Bologna ha portato un trofeo nella bacheca della società felsinea dopo 51 anni dall’ultima volta, grazie al successo per 1-0 in Coppa Italia nella finale contro il Milan dello scorso 14 maggio. Anche per questo motivo la dirigenza rossoblù ha deciso di allungare ulteriormente il contratto del tecnico, pronto a fare ancora meglio nella stagione che verrà.

Foto: sito Bologna