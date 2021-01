Italiano: “Domani spazio a chi ha giocato meno, ma vogliamo fare bella figura”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano ha presentato la sfida di Coppa Italia di domani contro la Roma: “Credo che queste siano partite in cui bisogna anche provare qualche alternativa per quanto riguarda gli uomini, dare minutaggio a chi ne ha bisogno. Metteremo una formazione competitiva al massimo, cercheremo di mettere queste componenti qua. Ci teniamo a ben figurare, ci sarà spazio per qualche ragazzo che ha giocato meno e cercheremo di dare filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionato italiano e sono convinto che la nostra mentalità di ormai sia quella, con chiunque andrà in campo cercherà di proporre e giocare con grande lucidità, arrivando al risultato tramite la prestazione: questo ormai dobbiamo sempre farlo”.

Foto: sito Spezia