Italiano: “Domani senza Marchizza e Maggiore. Fiorentina squadra da Europa”

Vigilia in casa Spezia che domani alle 15.0o affronterà la Fiorentina sul neutro del Dino Manuzzi di Cesena per il lavori al “Pinto”.

A parlare, in casa ligure, il tecnico Vincenzo Italiano, che ha così presentato la partita: “Purtroppo devo fare a meno di Marchizza e Maggiore per domani. Peccato perchè sono due assenze importanti. Dobbiamo guardare avanti e prendere quanto di buono fatto a Udine. Questa sosta ci ha portato via i nazionali, abbiamo potuto lavorare tre-quattro giorni al completo e sono convinto che stiamo migliorando e crescendo ma l’esame è sempre la partita. Domani affrontiamo una squadra fortissima, piena di talenti e campioni, un esame difficile. La Fiorentina è una squadra che lotterà per l’Europa e sarà un bel test”.

Su Ribery: “Nessuna marcatura speciale, abbiamo preparato la partita come tutte le altre, consapevoli che Ribery è un fuoriclasse e che c’è bisogno di attenzione massima. Ti prepari bene ma le risposte le avrai in partita, è stata una settimana positiva, durante la gara dovremo andare molto più forte. Andiamo ad affrontare Ribery, Bonaventura, Castrovilli eccetera, come li conosco io sono convinto che anche i ragazzi non sbaglieranno. Poi, sulla carta loro sono più forti e se giocheranno bene, ci sarà poco da fare”.

