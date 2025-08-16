Italiano: “Dobbiamo tornare umili. Mercato? Mi aspetto due acquisti”
17/08/2025 | 00:10:07
Brutta sconfitta per il Bologna, che perde 4-2 in amichevole contro l’Ofi Creta. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Vincenzo Italiano.
Queste le sue parole: “La partita è stata dai due volti: nel primo tempo siamo stati perfetti, poi nella ripresa troppo superficiali. Appena abbassiamo la guardia diventiamo vulnerabili e rischiamo di prendere gol in ogni palla. Tra il caldo e i carichi di lavoro, se non affronti queste partite con la massima concentrazione succede questo. A Stoccarda non abbiamo subito gol in entrambe le amichevoli, oggi mi è piaciuto il primo tempo ma nel secondo c’è stato un calo di attenzione. Dobbiamo analizzare l’una e l’altra faccia della partita. Ora andremo a lavorare nello specifico perché se diventiamo così di burro si fa fatica”.
Si aspetta degli acquisti nella prossima settimana?
“Sapete tutti dove devono arrivare persone per completare questo organico: uno a destra in difesa e uno per sostituire Ndoye sull’esterno, per il resto saremo questi. Dobbiamo cercare di riattaccare la spina perché dalla vittoria della Coppa Italia abbiamo subito troppo. Dobbiamo tornare ad essere umili e riconnettere i fili di una squadra che deve pedalare forte, altrimenti fa queste brutte figure”.
Su Immobile: “Stiamo cercando di vedere se riusciamo a poter utilizzare tutto il potenziale che abbiamo davanti. Abbiamo provato alcune situazioni e sono convinto che o all’inizio o a gara in corsa possiamo avere queste soluzioni. Ciro sta bene, è in forma, ma deve lavorare su alcuni aspetti e abituarsi ad alcune direttive a cui non era abituato, ma è ancora un ragazzo che ha fame, voglia e che si arrabbia anche in partitella quando sbaglia. Oggi ha lavorato la palla e ha giocato da vero 9. Sono contento di come è arrivato e della voglia che dimostra”.
Foto: Instagram Bologna