Italiano: “Dobbiamo tornare umili. Mercato? Mi aspetto due acquisti”

17/08/2025 | 00:10:07

Brutta sconfitta per il Bologna, che perde 4-2 in amichevole contro l’Ofi Creta. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “La partita è stata dai due volti: nel primo tempo siamo stati perfetti, poi nella ripresa troppo superficiali. Appena abbassiamo la guardia diventiamo vulnerabili e rischiamo di prendere gol in ogni palla. Tra il caldo e i carichi di lavoro, se non affronti queste partite con la massima concentrazione succede questo. A Stoccarda non abbiamo subito gol in entrambe le amichevoli, oggi mi è piaciuto il primo tempo ma nel secondo c’è stato un calo di attenzione. Dobbiamo analizzare l’una e l’altra faccia della partita. Ora andremo a lavorare nello specifico perché se diventiamo così di burro si fa fatica”.

Cosa la preoccupa del secondo tempo? “Ci sarà da lavorare e integrare velocemente i nuovi come Vitik a quello che noi chiediamo. Nel primo tempo mi è piaciuto, anche nei duelli individuali, nella ripresa si è fatto trascinare dal calo della squadra. Deve crescere lui, così come Ciro e aspettiamo anche Bernardeschi. I nuovi devono ancora inserirsi e io sono il primo che deve rimboccarsi le maniche e far rendere al meglio questa squadra. Lavoreremo duramente perché ci saranno mesi in cui dovremmo essere sul pezzo”.

Si aspetta degli acquisti nella prossima settimana?

“Sapete tutti dove devono arrivare persone per completare questo organico: uno a destra in difesa e uno per sostituire Ndoye sull’esterno, per il resto saremo questi. Dobbiamo cercare di riattaccare la spina perché dalla vittoria della Coppa Italia abbiamo subito troppo. Dobbiamo tornare ad essere umili e riconnettere i fili di una squadra che deve pedalare forte, altrimenti fa queste brutte figure”.

Su Immobile: “Stiamo cercando di vedere se riusciamo a poter utilizzare tutto il potenziale che abbiamo davanti. Abbiamo provato alcune situazioni e sono convinto che o all’inizio o a gara in corsa possiamo avere queste soluzioni. Ciro sta bene, è in forma, ma deve lavorare su alcuni aspetti e abituarsi ad alcune direttive a cui non era abituato, ma è ancora un ragazzo che ha fame, voglia e che si arrabbia anche in partitella quando sbaglia. Oggi ha lavorato la palla e ha giocato da vero 9. Sono contento di come è arrivato e della voglia che dimostra”.

Foto: Instagram Bologna