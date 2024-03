Italiano: “Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Il Maccabi sa ribaltare i risultati negativi”

La Fiorentina si appresta ad affrontare, tra le mura amiche dello stadio Artemio Franchi, il Maccabi Haifa, nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Il tecnico della formazione viola Vincenzo Italiano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, a pochi istanti dal calcio d’inizio della gara da giocare contro gli israeliani:

“Sensazione ad andare in tribuna e non in panchina? Bruttissima. Ho fatto di tutto in questi anni per non provarla e ci riproverà dalla prossima partita. Stare lontano dai ragazzi è brutto. La formazione? Avevo il dubbio su Barak e Beltran, ma Antonin è in ripresa e se gli diamo minuti e aumenta di condizione è importante per il finale di stagione. Lucas può essere utile anche a gara in corso. Il Maccabi è una squadra che è già riuscita a ribaltare risultati negativi dell’andata. Pierrot è un giocatore forte, che fa salire la squadra. Quando hai centimetri, sulle palle inattive bisogna stare attenti. Si può non essere perfetti come all’andata, ma da quel punto di vista mi auguro che si riesca a far bene. All’andata su un corner abbiamo subito gol: speriamo di limitare i pericoli, sbagliando il meno possibile”.

Foto: Instagram Fiorentina