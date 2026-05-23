Italiano: “Dobbiamo programmare bene, la gente vuole vedere un grande Bologna”

23/05/2026 | 20:28:45

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN:”Abbiamo creduto anche nel settimo posto, sono contento di questo finale perché avevamo di fronte squadre forti. Insieme a questa gente si è vissuta qualcosa di indelebile che qualche sconfitta non può cancellare, abbiamo fatto un percorso insieme. Sono stati due anni stupendi in giro per l’Europa, con una Coppa Italia in sede a brillare nella nostra sede. Bisogna programmare perbene, la gente vuole continuare a vedere un grande Bologna”.

foto x bologna