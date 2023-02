Italiano: “Dobbiamo darci una sveglia. Con la Juve gara da dentro o fuori”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista della sfida di domani contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Ringrazio Luis Alberto per le sue parole, questo ci dà ancor di più lo stimolo a migliorare e a credere in quello che facciamo. Dobbiamo darci una sveglia. Continuiamo ad esprimerci bene ma non raccogliamo, non stiamo avendo quella fame e cattiveria agonistica per prendere punti. Le prestazioni ci sono, ma per farle diventare di grande spessore ci st mancando l’ultimo guizzo. I ragazzi lavorano bene però, possiamo trovare quell’intuizione che ci permette di fare il salto di qualità”.

Tour de force: “Abbiamo tre impegni ravvicinati, si torna al tour de force. Abbiamo un impegno difficile contro la Juve e intanto ci concentriamo su questo. Dobbiamo fare la prestazione e dal giorno dopo penseremo agli altri impegni e obiettivi. In campionato dobbiamo far punti, siamo in ritardo”.

Sulla Juve: “Sappiamo dell’importanza della partita per i nostri tifosi, che ce lo trasmettono. Anche questa mattina i ragazzi della Fiesole ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Tutti insieme dobbiamo fare meglio. Arriva questa partita, nella quale vogliamo ben figurare”.

Questa gara può rappresentare un punto di svolta per la vostra stagione?

“Abbiamo avuto questa settimana dove abbiamo preparato questa gara difficile. La Juve arriva agguerrita ed ha voglia di risalire. Giocano in casa e sono pericolosi. Dobbiamo alzare il livello della prestazione. Abbiamo cercato di preparare al meglio la partita, contro queste squadre che hanno pochi punti deboli. L’atteggiamento però fa la differenza e dobbiamo aggiungere questo a tattica e strategia. La Juve è una squadra di altissimo livello con giocatori di grande spessore. Fanno risultati e vincono, questo basta per non sbagliare atteggiamento. Dobbiamo affrontarla come una partita da dentro-fuori”.

Foto: twitter Fiorentina