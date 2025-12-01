Italiano: “Dobbiamo avere più continuità se vogliamo competere con le prime”

01/12/2025 | 23:43:20

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Il primo pensiero che ho è che se si vuole rimanere in quelle zone di classifica bisogna avere più continuità e avere un aspetto mentale e fisico che ti permetta di performare al 100%. Abbiamo regalato i primi due gol e gli avversari erano di valore. Ci abbiamo provato ma è stata una giornata storta. Eravamo stati bravi a farci trovare sempre pronti nonostante giocassimo ogni tre giorni, ma oggi abbiamo sbagliato giocando qualche pallone con superficialità. Giovedì abbiamo una grande opportunità di rimediare a questa sconfitta e difendere la Coppa Italia conquistata a maggio”.

Foto: sito Bologna