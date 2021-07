Italiano: “Dobbiamo avere la fame di far rete sempre, oggi ho visto molti meno errori”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine della partita tra la sua squadra e la Polisportiva C4 Foligno, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a come ha visto i suoi giocatori muoversi in campo:

“Abbiamo fatto meno errori nel momento in cui abbiamo palleggiato, abbiamo regalato meno palle agli avversari, dobbiamo riempire più l’area avversaria come in occasione del gol di Callejon. Dobbiamo avere la fame di far rete sempre, stiamo lavorando come piace a me, stando sempre aggressivi e sfruttando l’uno contro uno. Sicuramente in futuro arriveranno avversari più duri ma oggi ho visto molti meno errori e tanta personalità da parte dei giocatori“.

Su Vlahovic:

“Dusan si mette sempre a disposizione dell’allenatore, lui è bravo a fare gol e sa dare una mano alla squadra. Vorrei fargli toccare più palloni per farlo essere presente anche quando stiamo manovrando. Io vedo grande applicazione da parte dei giocatori ma le amichevoli sono gli allenamenti più completi. Oggi Dusan ha fatto quello che non aveva fatto nella prima amichevole: allora aveva sbagliato 5-6 gol, oggi invece li ha fatti tutti“.

Sull’accoglienza dei tifosi presenti a Moena:

“L’accoglienza che ho avuto non me l’aspettavo: sono felice e sorpreso. E’ una responsabilità in più per me ma anche una spinta in più. Tutto ciò mi dà la carica per essere esigente con me stesso. Vedo un bel clima, vedo i tifosi vicini ai ragazzi: speriamo di andare avanti così“.

Infine ha parlato del Presidente Commisso:

“Commisso? Da quando siamo qui a Moena l’ho sentito due volte, per parlare di come sta andando. So che guarda tutti gli allenamenti: è bello avere un presidente così, che si interessa di tutte le formazioni. Presto ci conosceremo di persona ma sapere che si interessa sempre fa molto piacere. Presto approfondiremo insieme tante cose“.

Foto: Twitter Fiorentina