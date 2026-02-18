Italiano: “Dobbiamo adattarci al terreno e all’ambiente. Vogliamo superare il turno”

18/02/2026 | 20:58:13

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Brann, gara d’andata del playoff di Europa League.

Queste le sue parole: “Che ambiente si aspetta? “Non sarà semplice, dovremo adattarci all’ambiente e al terreno di gioco che fra l’altro non sembra neanche in ottime condizioni. Teniamo tantissimo a questa sfida: essendo la gara d’andata vogliamo fare bene e ottenere un risultato che ci permetta, al ritorno a Bologna, di giocarci le nostre chance e passare il turno”.

Il Brann è fermo in campionato e si sta concentrando solo sul playoff, ma senza ritmo partita. “Sono fermi da un po’, erano in ritiro in Spagna a preparare questa sfida importante. Li conosciamo perché li abbiamo incontrati nel girone, ma in casa loro mi aspetto un ambiente caldo. È un campo tosto e difficile, dobbiamo adattarci alle difficoltà della partita. Nel girone è stata una gara strana: siamo rimasti in dieci subito ma abbiamo fatto una discreta prestazione. Ora è diverso, è una sfida che si gioca su 180 minuti”.

In campionato siete tornati al successo con il Torino. “Era importante tornare a vincere, venivamo da diverse sconfitte. Abbiamo fatto un’ottima gara, ma dobbiamo cercare conferme già da domani e poi anche in campionato. Vincere ti aiuta a lavorare con entusiasmo”.

L’Europa League ora è importantissima. “È una bella competizione, ti dà autostima e consapevolezza, che servono per affrontare il campionato. Tenevamo anche alla Coppa Italia, purtroppo siamo usciti. Ora ci concentriamo sul campionato e sull’Europa League”.

La formazione? “Quando sei impegnato in più competizioni qualche scelta devi farla, a volte sei obbligato a ruotare qualche ragazzo. Siamo reduci da una grande vittoria e questo aiuta tutti”.

Foto: sito Bologna