Italiano: “Difficile gestire il doppio impegno. Dobbiamo migliorare e gestire meglio la palla”

28/09/2025 | 21:29:58

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa del Lecce.

Queste le sue parole: “Senza aver preparato questa partita siamo riusciti a ribaltarla, rimane il carattere ma le prestazioni devono essere migliori. Quello che di buono c’è va portato a casa. Schierando molti nuovi si può perdere un po’ in identità, questo può succedere nei primi mesi. Nel primo tempo i ragazzi non mi sono dispiaciuti. In questo momento bisogna prendere gli aspetti positivi”.

In cosa migliorare? “Serve più malizia, sarebbe servita nei minuti finali. Banda e N’Dri ci hanno abbassato tanto sul finale. Sul corner non siamo riusciti a lavorare nella marcatura. Il pareggio ci può stare. Mi concentro su quello che di buono abbiamo fatto vedere. Aggiungiamo un punto alla classifica e andiamo avanti. L’Europa League è tosta, col doppio impegno avremo difficoltà enormi. Lo scorso anno abbiamo fatto un grandissimo campionato, dobbiamo cercare di riuscire a essere quelli”.

Un commento generale sulla squadra? “Dobbiamo portare tutti a un certo livello. Sapevo ci potessero essere alti e bassi. In questo momento l’unico pensiero deve essere avere una squadra con una certa condizione e una certa intesa. La partenza è stata simile a quella della scorsa stagione, siamo un po’ più avanti nei concetti. Con la condizione e l’intesa coi nuovi gestiremo meglio il doppio impegno”.

Non ha mai vinto a Lecce… “Se sei bravo a non far arrivare gli avversari in zone pericolose porti la partita a casa. Con un corner così può capitare non vincere poi. Qui a Lecce la gente spinge, gli esterni ti fanno male nell’uno contro uno. E’ un campo difficile, stavamo per portare a casa la vittoria nonostante non fossimo al 100%”.

Foto: Instagram Bologna