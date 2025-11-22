Italiano: “Dedico la vittoria alla società, abbiamo reso tutti felici. Ora pensiamo all’Europa”

22/11/2025 | 18:42:11

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Udinese: “Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po’ la strada. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci. Faccio parte del Bologna, devo portare spirito, fiducia, entusiasmo, ci stiamo riuscendo, poi in campo vanno i ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare senza disperdere il grande entusiasmo che c’è in città. Ci godiamo il momento, stiamo rispondendo presente e stiamo lavorando per prepararci in Europa League, mi auguro si riempi il Dall’Ara“.

Foto: Instagram Bologna