Italiano: “Dallinga non è al 100%. Odgaard sta imparando un approccio nuovo a centrocampo”

12/03/2026 | 18:37:23

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky: “Odgaard sta iniziando a imparare un modo di approcciare anche lì in mezzo al campo diverso, quindi l’assetto è sempre quello. In questo momento ci sta dando garanzie. Andiamo un po’ su questo tre contro tre in mezzo al campo contro i loro centrocampisti. Visto che manca Koné, quindi nonostante quello lì in mezzo al campo hanno dinamismo, hanno qualità e penso che con Pobega, Remo e Lewis possiamo dire la nostra. Dallinga non è al 100%, ho parlato anche con Thijs oggi e gli ho detto che da un bel po’ che non gioca. Oggi è una partita intensa, di grande ritmo, contro un avversario tosto come Ndicka in questo momento. Santi che ha condizione, che ha anche un periodo positivo, l’ho preferito. Però con ancora 10 partite di campionato e mi auguro si possa fare qualcosa di importante anche in Europa, ci potrà essere spazio anche per Dalinga”.

Foto: Instagram Bologna