Italiano: “Contro l’Inter dovremo dare qualcosa in più del solito”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato all vigilia della sfida con l’Inter in programma domani a San Siro. Queste le parole del tecnico: “Mi aspetto una partita di grande sacrificio, sappiamo che in entrambe le fasi dobbiamo dare un qualcosa in più, perché andiamo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, che ha a disposizione tanti campioni e un grandissimo allenatore. Se vogliamo cercare di ben figurare dobbiamo chiaramente dare tutto quello che abbiamo, anche qualcosa in più del solito, e tirare fuori un pò di orgoglio e voglia di portare a casa il risultato. Se battagliamo qualche chance possiamo averla. In questa categoria se l’avversario spinge e tu non riesci a dare il colpo del ko, può capitare che poi subisci gol“.

Foto: sito ufficiale Spezia