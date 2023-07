Italiano conferma: “Arthur ci piace. Non lo nascondiamo. Il mercato è strano”

Dal ritiro della Fiorentina, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato di diversi temi, tra cui il calciomercato.

Queste le sue parole: “Ripartiamo dopo una meritata pausa dopo un percorso incredibile. Abbiamo avuto la gioia di giocare duie finali, purtroppo finite male, ma ripartiamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Questo centro sportivo è straordinario, la temperatura ci stra dando una mano e stiamo lavorando bene”.

Il ritiro le sta piacendo? “Sì, volevamo farlo qui tutti e la società ha fatto i salti mortali. È tutto a posto, abbiamo tutto per poter lavorare nel migliore dei modi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo”.

Cosa manca alla Fiorentina sul mercato?

“La stagione scorsa ha dato tantissimo a tutti in termini di esperienza e conoscenza soprattutto per il percorso europeo. La crescita c’è stata, poi si può sempre migliorare, dall’allenatore al calciatore. Possiamo intervenire su alcune situazioni, Parisi e Sabiri sono ottimi acquisti. Manca ancora tanto alla fine del mercato e vedremo come migliorare questa squadra”.

Su Parisi? “Io e lui abbiamo fatto un percorso identico, siamo partiti dal basso con grande fatica, ottenendo grandi risultati. È un profewssionista esemplare, ha voglia di lavorare e arriva in una squadra che ottiene risultati importanti. Ha dimostrato il suo valore, l’ho visto carico e con la voglia di apprendere cose nuove. Abbiamo aggiunto qualità, ha grande dinamismo ed è forte nell’uno contro uno”.

Su Arthur: “Si è parlato di questa situazione, non lo nascondiamo. Il ragazzo piace a tutti e vedremo. Il mercato, come ho detto prima, è troppo strano. È un ragazzo forte, un calciatore di grande livello e vedremo cosa succederà”.

Italiano conferma l’interesse che avevamo raccontato, sull’ingaggio la richiesta viola è chiara. Non il 50 per cento di quanto Arthur dovrà percepire in bianconero, ma il 25 massimo 30 per cento, il resto in bonus collegati alle presenza. Se la Juve accettasse questa formula, si potrebbe arrivare alla soluzione. Tra domani e dopodomani incontro con i bianconeri per avvicinarsi alla quadratura.

Foto: sito Fiorentina