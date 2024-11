Italiano: “Concreti e cinici. La strada è quella giusta. Mi dispiace per Juric”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria allo Stadio Olimpico a Roma.

Queste le sue parole: “Intanto contento per la vittoria perchè non è mai facile e venire a vincere qua è un grande merito. Dovevamo cercare di non dare fiducia alla Roma e i due gol della Roma sono due nostre disattenzioni nel gestire la partita. Ci è già successo a Genoa. Ci sono grandi spunti da prendere da questa prestazione”.

Come sta Ndoye? Prova un po’ di orgoglio nel vedere questo Bologna?

“Ndoye ha questa ferità sulla tibia penso sia dovuta perchè ha sbattuto contro il palo, penso sia solo questo. Nulla di grave. Questi punti in classifica mi rendono veramente felice, eravamo in ritardo ma ora stiamo aggiungendo cose importanti. Concretezza e cinismo permettono di vincere questo tipo di partite. Bisogna migliorare e crescer. Ma aver scollinato dal punto dei vista dei risultati e dei gol quello mi soddisfa, perchè non è mai facile”.

Quanto è importate questa vittoria? “Karlsson è arrivato molto motivato in ritiro e piano piano si è rimesso in piedi. Oggi gli ho chiesto di entrare forte ed entrare subito in partita. Ci ha ripagati. Stava arrivando anche quello di Dallinga. Bene passare qualche giorno con il sorriso. Poi torneremo a lavorare. Noi guidiamo ogni due tre giorni e questo fa parte del lavoro”.

E’ stato esonerato Juric, che ne pensa? “Mi dispiace per Ivan. Questo è il nostro lavoro, il nostro mestiere. Sappiamo a quello che andiamo incontro”.

Foto: sito Bologna