Italiano: “Con l’Inter come una vittoria. Evitiamo gli errori dell’andata contro l’Empoli”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola in vista del derby di domenica con l’Empoli: “Dobbiamo evitare gli sbagli commessi nella partita d’andata. Quel giorno fallimmo alcune occasioni nel primo tempo e quando poi passammo con merito in vantaggio rovinammo tutto nel finale. Il calcio insegna che bisogna rimanere concentrati e rispettare fino all’ultimo gli avversari. L’Empoli è una squadra che ha vinto tante gare fuori casa, sa essere pericolosa e attacca spesso con molti giocatori. Ecco perché servirà la massima attenzione. Da parte nostra cercheremo di sfruttare al massimo il nostro pubblico: la Fiorentina è in crescita, arriva da un pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter, che per come abbiamo giocato e ci siamo espressi vale come una vittoria. Adesso ci aspetta un’altra partita a cui teniamo molto e vogliamo presentarci nel modo migliore”.

FOTO: Twitter Fiorentina