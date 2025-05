Italiano: “Con la Juventus vogliamo fare la storia. Castro sta meglio”

03/05/2025 | 14:25:08

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano si è espresso alla vigilia della partita contro la Juventus, crocevia quasi decisivo nella corsa Champions League: “Proveremo a fare la storia anche domani. La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto prestazioni importanti. In casa nostra però dobbiamo far valere la nostra forza perché qui abbiamo dati del filo da torcere a tutti. Domani potrebbe essere una giornata importante ma 12 punti possono voler dire ancora tantissimo e credo che qui ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata”. Sui calciatori acciaccati: “Castro da ieri sta molto meglio, non al 100% ma è più libero, più sciolto e l’ho visto molto bene. Ferguson l’ho visto bene, questa settimana ha spinto ed è guarito al 100%. Dallinga per me si sta muovendo bene”.

FOTO: Instagram Bologna