Italiano: “Con Chivu è un’altra Inter, ci sarà da sudare ma ce la giocheremo”

18/12/2025 | 16:57:41

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della partita contro l’Inter in Supercoppa: “Cercheremo di dare il massimo per arrivare in finale e poi di ottenere quello che sarebbe un sogno fantastico per Bologna: grande orgoglio da parte di tutti, sappiamo che affronteremo una grande squadra e vogliamo giocarsi le nostre chances, farci trovare pronti come abbiamo fatto l’anno scorso con la Coppa vinta. Giocando ogni tre giorni è qualcosa di incredibile dal punta di vista delle gioie, delle emozioni. Adesso c’è un’altra Inter, Chivu qualche novità la sta portando dal punto di vista tattico. E’ una squadra di grande valore e livello. Ci sarà da sudare ma daremo il massimo”.

Foto: Instagram Bologna