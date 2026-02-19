Italiano: “Ci siamo adeguati alle condizioni del campo. Castro è giovane e affamato”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Brann: “Ci siamo adeguati alle condizioni del campo, era difficile fare di più perché la priorità era non correre rischi e pericoli gratuiti. Ora dobbiamo “espugnare” il Dall’Ara, ripartendo da questo gol di vantaggio. Ancora complimenti a Castro, giovane e affamato, è un piacere avere a che fare con ragazzi come lui. Santi ha una caratteristica troppo importante per questo sport: ha fame ogni giorno, ogni allenamento, ogni minuto. Abbiamo giocato una partita complicata a Torino perché non potevamo sbagliare, e i ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui c’è da essere più attenti e concentrati”.

Foto: Instagram Bologna