Italiano: “C’è rammarico, avremmo dato qualsiasi cosa per alzare la Coppa. Non possiamo mollare, c’è un’altra finale”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così parlato opo la sconfitta per 1-2 nella finale di Coppa Italia contro l’Inter: “Siamo partiti molto bene. Dopo il primo gol abbiamo creato presupposti per raddoppiare, poi su una situazione che sembrava a favore nostro abbiamo concesso una ripartenza in cui loro hanno pareggiato. Giochavamo con una finalista di Champions e contro un campione del mondo, che si è inventato il secondo gol. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo. Abbiamo messo in grande difficoltà l’Inter e c’è grande rammarico, perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa. Non possiamo mollare, perché abbiamo un’altra finale e due gare di campionato”.

Poi ha proseguito: “Siamo abituati ad archiviare subito e a ripartire. Ai ragazzi ho detto che, quando si gioca col cuore, non si perde mai. Dobbiamo preparare altri impegni tra cui una finale. Ripartiamo, cercando di non commettere certi errori. Giocando con questo spirito, metteremo in difficoltà i nostri avversari. I dettagli fanno la differenza, soprattutto quando è una gara secca e quando giochi contro questi campioni. Prima del loro 1-1 non abbiamo concesso quasi niente, poi ci siamo un po’ disuniti e loro ne hanno approfittato. La qualità di certi giocatori alza le loro possibilità. La Fiorentina si è ben comportata: ha regalato 10 minuti, ma vanno fatti complimenti ai ragazzi. Avremmo dato qualsiasi cosa per alzare la coppa e siamo dispiaciuti”.

Infine, sulla scelta di schierare Cabral dal 1′:”Arriva da un buon momento, nelle ultime gare non ha fatto gol ma si sacrifica. Ha faticato, ma ci può stare. In queste partite, avere in avanti più freddezza ci fa vincere. Jovic poi ha avuto occasioni, siamo stati sfortunati. Tutto l’anno sia lui che Cabral sono stati i nostri trascinatori ed è giusto dare loro fiducia”.