Italiano: “Castro? Il dolore sembra andato via. Ma non gioca 90 minuti da due mesi”

13/05/2025 | 18:50:50

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato delle condizioni di Santiago Castro: “Il dolore al piede sembra andato via. Il problema è che non gioca 90 minuti da due mesi, non so che autonomia possa avere dall’inizio ma so quella che può avere se dovesse subentrare. Voglio pensarci bene, non possiamo sbagliare. Ma su Santi è solo questione di minutaggio che manca. Poi rientrano i vari Holm, Ndoye e Odgaard, dobbiamo gestire anche questo”.

Foto: Instagram Bologna