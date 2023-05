Italiano: “Caso chiuso con Jovic e Terzic, erano mortificati. Vogliamo continuare a regalare emozioni”

Vincenzo Italiano ha fatto il punto dopo la vittoria di oggi in conferenza stampa: “Una delusione come quella di giovedì devi smaltirla velocemente, ci sarà un’altra chance importante. Quando entri concentrato in questo modo eviti certi gol e svarioni, segni al momento giusto. Vinciamo a parer mio meritatamente, abbiamo colpito anche due pali e concesso poco. Questi sono atteggiamento, spirito e risultato che volevo per arrivare con fiducia a giovedì. Andiamo in campo per dare gioie, soddisfazioni ed emozioni ai nostri tifosi. Questa curva mi rimarrà nel cuore, finché farò questo mestiere e sarò nel mondo del calcio. Ti aiutano a vincere, non mollano e giovedì è stato un gran dispiacere non dargli soddisfazioni. Andremo a Basilea dando tutto e cercando di renderli orgogliosi della nostra squadra. Vogliamo continuare a regalare emozioni, siamo dentro tutte le competizioni dopo 54 partite giocate in stagione. Stiamo dando l’anima e gran parte di Firenze l’ha capito”.

Sul caso Jovic-Terzic: “Quando bussano in ufficio chiedendoti scusa, mortificati per quanto successo, non puoi far altro che perdonarli. Sanno di aver sbagliato pur essendo un gesto involontario, hanno mancato di rispetto a tutti ma si sono pentiti. Caso chiuso, siamo ripartiti”.

Foto: twitter Fiorentina