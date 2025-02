Italiano: “Calabria può essere della partita, Pobega recuperato”

Domani, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Atalanta e Bologna. Una gara molto importante per entrambe le compagini e che vale per i quarti di finale di Coppa Italia. A parlarne è stato il tecnico rossoblù Italiano: “Finalmente stasera chiude il mercato. Calabria sta bene può essere della partita, Pobega ha avuto questo grandissimo affaticamento dopo Lisbona, ma è recuperato. Si aggiunge Pedrola che è un ragazzo con talento e che arriva da una scuola importante come quella del Barcellona. Mi auguro che stia bene al 100%. Domani ci aspetta un avversario di grandissimo livello. Abbiamo la voglia di migliorare e ci proveremo. Questa rimane comunque una partita a sé perché di coppa. La posta in palio è molto alta. Affrontiamo una squadra fortissima che in casa, tralasciando qualche occasione sporadica, fa a fettine tutti. Noi faremo la nostra partita, con grande furore nonostante il poco tempo per prepararla. Ci giocheremo le nostre carte”.

FOTO: Instagram Bologna