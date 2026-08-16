Italiano, buona la prima: il Besiktas piega l’Eyupspor in attesa di Vlahovic

16/08/2026 | 22:44:13

Parte bene l’avventura in Turchia di Vincenzo Italiano, che vince la prima partita di campionato con il Besiktas. Alla Vodafone Arena di Istanbul, le Aquile bianconere hanno aperto nel migliore dei modi la nuova avventura del tecnico ex Bologna e Fiorentina, superando di misura l’Eyupspor con il risultato di 1-0. Decisivo il gol di Cerny, ancora non a disposizione Vlahovic dopo il recente approdo in Turchia. In attesa del serbo intanto Italiano parte con tre punti, ancora più importanti dopo i flop di Galatasaray e Fenerbahce alla prima giornata.

foto x besiktas