Italiano: “Bravi a pareggiare all’Olimpico. Abbiamo perso una partita su 15. I subentrati potevano fare meglio”

07/12/2025 | 20:54:49

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sfida contro la Lazio: “Un punto all’Olimpico? Lo accolgo bene. Giocare con questo ritmo partite, una dopo l’altra, e venire ad affrontare una Lazio in grande crescita, che sta giocando bene, ha grande autostima, non è facile. Ho visto le ultime partite della squadra. Siamo stati bravi a pareggiare subito, nell’ultimo quarto d’ora non siamo riusciti a sfruttare quella superiorità con l’ingresso di gente fresca che, secondo me, poteva darci di più. Oggi abbiamo reagito, siamo vivi, giovedì rigiochiamo. Sono contento per quello che i ragazzi stanno mostrando. Accolgo bene questo punto, aggiungiamo questo punto a una classifica che è già bellissima, continuiamo così. Abbiamo risposto presente anche oggi dopo la vittoria in Coppa. Nelle nostre ultime 15 partite abbiamo perso solo quella contro la Cremonese. Siamo a un terzo di campionato, di strada ce n’è ancora da fare. I subentrati, contro una Lazio stanca, potevano incidere un po’ di più. Il nostro è un tour de force incredibile. La soddisfazione per me è avere una squadra che tiene sempre il campo e sta sempre in partita. Già per questo, siamo a buon punto”.

Foto: Instagram Bologna