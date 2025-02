Italiano: “Bravi a non disunirci dopo lo svantaggio. Abbiamo avuto un grande spirito”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Torino.

Queste le sue parole: “Mi vengono in mente subito i 3/4 minuti del primo tempo nei quali stavamo rischiando di sporcare un grande primo tempo. Poi siamo stati bravi a non uscire dalla partita dopo lo svantaggio: abbiamo continuato a spingere, a mettere dentro palloni, a lavorare sulle preventive. Ogni tanti abbiamo qualche minuto di ordinaria follia che oggi stavano rischiando di rovinare una bella prestazione”.

Cosa non vi ha soddisfatto? “C’era una zona del campo quasi impraticabile, quindi abbiamo dovuto prendere provvedimenti. Oggi abbiamo concesso due ripartenze che hanno messo in pericolo la partita. Rispetto alla partita col Verona, oggi in parità numerica abbiamo dimostrato di avere carattere. Una bella vittoria molto importante per la classifica”

La scelta di far tirare a Ndoye il rigore?

“Ndoye era il primo rigorista, che ultimamente sta calciando bene. Santi lo sapeva già. Se Ndoye si esprime in questa maniera, può davvero trascinare la squadra”

Come sta Lucumì? “Lucumì l’ho visto stanco a fine primo tempo e ho deciso di cambiarlo. La scelta è stata dettata da un campo allentato e dal fatto che con Casale fresco potevamo tentare qualcosa di diverso. Avevo visto Lucumì in difficoltà sul finire della prima frazione. Dall’altra parte sono contento della risposta di Casale”

In campo avete messo tanta energia. Quando ulteriore ve ne da questa vittoria?

“Oggi si è visto un Bologna che aveva tutta la voglia di vincere questa partita. I tre davanti sono stati straordinari, anche Dominguez che però deve iniziare a riempire l’area e aggiungere altri movimenti. Aspettiamo i suoi gol”

Qual è la cosa che più le è piaciuta della prestazione di Castro?

“Non vedevo Castro brillante come stasera da diverso tempo. Aveva lavorato un paio di giorni a parte per un fastidio al polpaccio e stamattina quando gli ho chiesto come stesse mi ha risposto che era al 120%. Oggi abbiamo rivisto il Santi di qualche partita fa. Il suo spirito, quello di Ndoye… sono ciò che ci ha permesso di vincere”

