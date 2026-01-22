Italiano: “Bicchiere mezzo pieno se stasera saremo qualificati ai playoff. Grande reazione, ma troppi errori”

22/01/2026 | 21:36:15

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Celtic: “Se dopo le partite delle 21 saremo qualificati, lo vedrò mezzo pieno. Non possiamo continuare a partire con l’handicap di andare sotto e poi mostrare grande cuore per rimontare, anche se la reazione è da grande squadra. Cercheremo di uscire da queste difficoltà. Però di positivo c’è stata la reazione perché sotto di due reti non era facile. In questa competizione stiamo venendo da tanti risultati utili. Differenze tra casa e trasferta? È inspiegabile. Lo scorso anno qui era un fortino, ora stiamo concedendo troppo e stiamo commettendo troppi errori. Dobbiamo innalzare l’attenzione”.

Foto: Instagram Bologna