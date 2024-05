Italiano: “Beltran fuori? È importante anche chi finisce la partita. Temo l’entusiasmo dell’Olympiacos”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato prima della finale di Conference League contro l’Olympiacos: “Rendetevi conto dell’atmosfera. Di quello che ci giochiamo. Abbiamo esperienza, sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata ottima. Ora dobbiamo dare il massimo”.

Su Bonaventura: “Può muoversi sia davanti che in mezzo. Se dovrà fare più il centrocampista lo farà, se invece deve buttarsi dentro lo sa fare. Questa partita è importante negli undici ma non solo, anche in chi finisce il match”.

Infine: “Cosa temo dell’Olympiacos? E’ una squadra che arriva con grande entusiasmo. Ha giocato con grande entusiasmo e ha battuto squadre di valore. Temo l’entusiasmo, l’esperienza in queste competizioni dell’allenatore e la loro punta. Concedono però e lasciano situazioni e noi dobbiamo essere concreti per sfruttarle”.

