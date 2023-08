Italiano: “Avevamo qualche lacuna, i nuovi possono colmarle. Obiettivo? Alimentare la fame”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilia della gara di andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna: “Sono stati due anni importanti e ricchi di soddisfazione, c’è stata una crescita. Volevamo una grande identità e raggiungere qualche traguardo importante, portando entusiasmo: tutto ciò è stato centrato. Ora si riparte con la nuova stagione, reduci da due finali e da un percorso che ci ha lasciato tantissimo per carattere e personalità. Da questo dobbiamo trarre grandi vantaggi, sono arrivati giocatori di qualità e con il sorriso, con entusiasmo. Se avevamo qualche lacuna, con i nuovi possiamo colmarla. Qualcosina già abbiamo fatto vedere tra il pre-campionato e la prima giornata: proveremo a continuare in questo percorso, magari migliorando qualche numero. Fare due finali non è mai semplice, vogliamo però essere sempre lì e arrivare in fondo alle competizioni. Non si può dire che lo faremo anche quest’anno, ma la voglia di togliersi soddisfazioni non deve mai abbandonarci. Bisogna alimentare l’entusiasmo”.

Poi ha proseguito: “Ogni partita ha una storia a sé, si deve ripartire da zero archiviando quanto successo lo scorso anno e pensare che ci sarà da battagliare e sarà tutta un’altra storia. È una partita importante e si gioca in 180 minuti, forse anche di più. Il Rapid ha fatto molte più partite di noi e in trasferta hanno vinto 5-0: sono più avanti ma ce la giocheremo come col Twente, quel playoff è stato difficile ma sono convinto che lo sarà anche questo. Ci sono 30mila posti, ci attendiamo una bolgia ma forse in certi ambienti caldi ormai non ci facciamo intimorire. In campo dovremo far vedere le nostre qualità, li abbiamo studiati in questi quindici giorni vedendo qualità, pregi e difetti: ora a noi fare del nostro meglio. L’intento è di entrare nella fase a gironi perché l’Europa qualcosina ti toglie ma ti dà anche tanto e ti fa crescere”.

Foto: Instagram Fiorentina