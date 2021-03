Italiano: “Atalanta distratta dalla Champions? No, abbiamo visto all’andata”

L’Atalanta domani sfiderà lo Spezia alle 20.45. In casa ligure ha parlato Vincenzo Italiano, che non vuol sentir parlare di un’Atalanta distratta dalla Champions, visto che poi sfiderà il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Atalanta distratta? No. Penso che si stia ripetendo quello che è successo all’andata con loro che qualche giorno dopo avrebbero affrontato il Liverpool. Non ho visto la squadra in campo distratta all’andata e non lo sarà nemmeno domani. È la stessa situazione. Mi aspetto la solita Atalanta, una squadra che negli ultimi anni sta davvero facendo grandi cose, che esprime un calcio spettacolare, bellissimo. Complimenti alla società e al mister che stanno facendo veramente grandissime cose. Credo siano importanti i tre punti e penso che l’Atalanta arrivi concentratissima a questa gara. Di questo ne sono convinto, anche perchè sono in corsa per tornarci di nuovo, contro altre grandi squadre e quindi non possono permettersi distrazioni”.

Sullo Spezia: “Noi dobbiamo essere sempre noi stessi, magari ripetere la gara fatta con il Milan, essere aggressivi e sbagliare poco in attacco. Sappiamo che l’Atalanta ti pressa molto, ti induce all’errore, dobbiamo essere concentrati al 100% per tutta la partita”.

Foto: Twitter Spezia